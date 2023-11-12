Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları ne kadar? 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları…

31 Aralık 2023 günü gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL olarak açıklandı.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2023'de yapılacak. Yılbaşında 400 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak 2024 yılına zengin girmek isteyenler Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatlarını araştırıyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 400 milyon lira verilecek.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.