Milyonları yutan Millet Bahçesi

Uşak Millet Bahçesi için ilk ihaleye 2020’de çıkıldı, 31.8 milyon liralık sözleşme imzalandı. Bahçe bitmeyince 2 ihale daha düzenlendi. 3 ayrı ihalenin maliyeti 303.9 milyon lira oldu.

Deniz AYHAN

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Uşak'ta yapımı yılan hikayesine dönen Millet Bahçesi, kara delik oldu. Bahçe için şimdiye dek 303 milyon 918 bin liralık harcama yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Uşak Kurtuluş Mahallesi'nde yapılacak Millet Bahçesi ve sosyal donatılar için ilk olarak 24 Ağustos 2020'de ihaleye çıkıldı. 17 Aralık 2020'de 31 milyon 807 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Millet bahçesinin 400 gün içinde tamamlanması planlandı.

59 MİLYON DAHA

Bahçe yapımı bitmeyince bu kez TOKİ, 14 Ekim 2021'de ‘ikmal' ihalesi düzenledi. 3 Ocak 2022'de de 59 milyon 750 bin TL daha bahçenin tamamlanması için ödendi. Sözleşmede yine 400 gün içerisinde bahçenin tamamlanacağı bildirildi. Bahçe mevcut ihalelerle tamamlanamayınca 15 Aralık 2022'de 3'üncü ihaleye çıkıldı. İhale 212 milyon 361 bin TL'ye sonuçlandı. 18 Ocak 2023'te sözleşme imzalandı. Sözleşmede bahçenin yine 400 günde tamamlanacağı bildirildi.

BİTMEYEN 400 GÜN

Millet bahçesi için üç ayrı ihalede de 400 günde tamamlanacağı vaadinde bulunuldu. Ancak bir türlü tamamlanamadı. Millet Bahçesi için 3 ayrı ihalede ödenen toplam tutar 303 milyon 918 bin TL oldu. Planlanan 31 milyon 807 bin TL'lik ilk maliyetin, 9.5 katına çıkıldı.

Kara delik gibi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olarak duyurduğu millet bahçelerinin maliyeti her geçen gün artıyor. Bazı projelerin maliyeti şöyle oldu:

– İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi: 2 milyar 174 milyon TL

– Ankara Başkent Millet Bahçesi: 398.5 milyon TL

– İzmir Bergama Millet Bahçesi: 233 milyon 166 bin TL

– Adıyaman Kahta Millet Bahçesi: 119 milyon 90 bin TL

– Kocaeli Körfez Millet Bahçesi: 161 milyon 98 bin TL

– Nevşehir Merkez Millet Bahçesi: 169 milyon 169 bin 169 TL

– Manisa Şehzadeler Millet Bahçesi: 143 milyon 143 bin TL

– Ağrı Murat Nehri millet bahçesi: 205 milyon TL

– Malatya Yeşilyurt Millet Bahçesi: 83 milyon 258 bin TL

– Şanlıurfa Ceylanpınar Millet Bahçesi: 137 milyon 250 bin TL