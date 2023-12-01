Miras kavgasında döve döve öldürdüler
Denizli'de beş kişi ile arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu taş ve sopalarla dövülen Mehmet Deniz hayatını kaybetti.
Denizli’nin Çameli ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada darp edilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 5 kişi gözaltına alındı.
Taşcılar Mahallesi’nde miras kalan tarla ve alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet Deniz (43) ile akrabaları E.Y. (27), Y.D. (25), F.D. (52), A.D. (64) ve G.Y. (31) arasında kavga çıktı.
Taş ve sopayla darp edilen Mehmet Deniz, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çameli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olay yerinden otomobille Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi’ne kaçtığını belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına aldı. (AA)