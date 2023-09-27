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Mısır ile Türkiye arasında 13 yıl sonra bir ilk

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Yayınlanma: 18:39 - 27 Eylül 2023 Güncellenme:
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Mısır ile Türkiye arasında 13 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Hamami, Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Hamami’nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

13 YIL SONRA BİR İLK

Temmuz ayında Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri 13 yıl sonra büyükelçilik seviyesine çıkarmıştı.

Kahire Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği görevine Hamami'yi getirirken Türkiye de Kahire Büyükelçiliği'ne Salih Mutlu Şen'i atamıştı.

Öte yandan bugün Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder ve  Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr da Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

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Ankara Cumhurbaşkanı Fransa Mısır Norveç Recep Tayyip Erdoğan Türkiye
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