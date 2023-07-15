MİT’in eski başkanından dikkat çeken FETÖ açıklaması

Eski MİT Başkanı, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni’ne katıldı. Fidan, darbe girişiminin organizatörü FETÖ'yle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Endonezya'da, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı olduktan sonra MİT Başkanlığı koltuğunu İbrahim Kalın’a devreden Fidan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

– Ziyaretim çok anlamlı bir güne tesadüf etmekte. Malumunuz 7 yıl önce bugün 15 Temmuz günü uluslararası emperyalistlerin vekil unsurları Türkiye'yi ele geçirmek için harekete geçtiler. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hain girişimi boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamış. 15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak sokaklara dökülen milyonlarca insanımız ile devletine ve milletine sadık askerimiz, polisimiz ve istihbaratçılarımız başta olmak üzere diğer devlet görevlilerimiz FETÖ terör örgütünün hain kumpasını hep birlikte bertaraf ettik.

– Aralarında dava ve yol arkadaşlarımızın da bulunduğu 251 vatandaşımız gözlerini kırpmadan hainlerle mücadele ettiler, vatan yolunda son nefeslerini verdiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil diliyorum. 2 bini aşkın 15 Temmuz gazimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum.

BOYUN EĞDİRMEYE ÇALIŞTILAR

– FETÖ terör örgütüyle mücadele devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. MİT Başkanlığı'nı üstlendiğim günden itibaren FETÖ ile mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördüm. Milletimizin bütün kutsal değerleri Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suiistimal ettiler. Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular. 7 Şubat MİT TIR’ları ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize boyun eğdirmeye çalıştılar.

– Ve nihayet, 15 Temmuz ile de son hamlelerini yaptılar. Ancak milletimiz çelik iradesiyle bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Bu terör, organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık. Başta MİT olmak üzere, bütün kurumlarımızın cefakar çalışmalarıyla, zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik. Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine sunan bu ihanet çetesi, artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkânına sahip değil. Birçok ülkede, FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütü ya da başka kisveler altında faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladık.

DAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

– Bugün buradan, Cakarta’dan ilan etmek istiyorum; yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin iş birliği içinde, dünyayı FETÖ’ye dar etmeye devam edeceğiz. Bu noktada FETÖ’ye ve ülkemizi hedef alan yapılara karşı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın insicam ve teyakkuz içerisinde olmaları çok önemli. Bu, Endonezya’da yaşayan siz değerli vatandaşlarımız için de geçerli.

– Elbette terörle mücadelemiz sadece FETÖ ile sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, terörün her türüyle amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir. İster PKK, ister onun ilintili yapıları YPG, SDG; ister DEAŞ ister DHKPC olsun, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve güvenliğine kasteden terör örgütleriyle mücadele temel önceliğimizdir.

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