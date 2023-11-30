MSB: Bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savuma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanlığı’nca (MSB), yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1 Ocak’tan itibaren 1976’ya ulaştığı bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık’taki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

2015’TEN BU YANA 39 BİNDEN FAZLA TERÖRİST

Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Aktürk, “Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak’tan itibaren 1976’ya, 24 Temmuz 2015’ten itibaren ise 39 bin 319’a ulaşmıştır” dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, ayrıca 24 Kasım’da Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de bulunan terör hedeflerine yönelik yürütülen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 17 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Aktürk, Irak’ın kuzeyinde 29 Kasım’da Sinath-Haftanin bölgesinde bir yeraltı sığınağında tespit edilen 10 teröristin SİHA atışı ve ardından yürütülen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

GAZZE İÇİN 12 SORTİ

Aktürk, ayrıca Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerine ait 12 uçakla 222,5 ton insani yardım malzemesinin bölgeye sevk edildiğini, hastaların Türkiye’ye getirildiğini aktardı. “Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 12 uçakla 222,5 ton insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 188 olmuştur” açıklaması yaptı. (AA-DHA)