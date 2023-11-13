Müftülük sorunu çözmek için Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ı aradı

Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, yenilenmesi gereken cami ile ilgili olarak daha önce İBB Deprem Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptığı için kendisine danışmak üzere ilçe müftülüğünden eşini aradıklarını duyurdu.

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Gezi Davası kapsamında tutuklanan Tayfun Kahraman, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen davada Can Atalay, Mine Özerden ve Çiğdem Mater ile birlikte 18'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi de bir süre önce verdiği kararla, bu cezaları onadı. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda (Silivri Cezaevi) tutulan Tayfun Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, bugün sosyal medya hesabından ilginç bir telefon görüşmesiyle ilgili paylaşım yaptı.

“BU MEMLEKETİN TAYFUN'A İHTİYACI VAR”

Biraz önce eşini telefonla aradıklarını belirten Dr. Meriç Demir Kahraman'ın paylaşımı şöyle:

-Az önce eşim Tayfun Kahraman'ı İstanbul’un deprem riski yüksek bir ilçesindeki yenilenmesi gereken bir cami ile ilgili olarak daha önce İBB Deprem Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptığı için kendisine danışmak üzere ilçe müftülüğünden aradılar.

-Daha önceki görüşmelerine istinaden, yeni ortaya çıkan sorunların çözümü için kendisinin görüşlerine ihtiyaçlarının olduğunu söylediler.

-Tayfun ile görüşemeyeceklerini söyledim, çok şaşırdılar, nedenini söyleyince de çok üzüldüler.

-Kentleşme ile ilgili her konuda olduğu gibi yenilenecek bir cami ile ilgili olarak da danışılacak, görüşü alınacak bir meslek insanı olan Tayfun Kahraman, Anayasal görevini, toplumsal sorumluluğunu yerine getirdiği için 25 Nisan 2022'den beri hukuksuz ve delilsiz olarak hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hapsediliyor!

-Bu memleketin Tayfun'a ihtiyacı var; işinin başına, öğrencilerinin yanına dönebilmesi için ortak akla ve vicdana sesleniyorum!