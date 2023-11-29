Muharrem İnce’den yerel seçimde iş birliği çağrısı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 31 Mart’ta yapılması planlanan yerel seçimler için tüm muhalefet partilerine seçmen listelerinin incelenmesi ve sandık güvenliği için iş birliği çağrısı yaptı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce X hesabından bir video yayınladı. Yayınladığı videoda geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi üzerinden muhalefete eleştirilerde bulunan İnce, 31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimler için muhalefete çağrıda bulundu.

“Yapılacak iş; bütün muhaliflerin bir araya gelerek seçmenleri incelemesi ve sandığa sahip çıkmasıdır. Bu konuda biz Muharrem İnce olarak, Memleket Partisi olarak iş birliğine hazırız.” diyen İnce, açıklamalarına şu şekilde devam etti;

İZMİR SEÇMENİ ATATÜRK DÜŞMANLARINA OY VERDİ

Yaklaşık altı ay önce bir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yaşadık. Başta muhalefet medyası olmak üzere tüm muhalif çevreler “Yüzde 60 ile kazanıyoruz, bu son seçim. Cumhuriyet biter yoksa. Çekilin, herkes uzaklaşsın.” dedi.

Yani FETÖ'cülere Çankaya seçmeni oy verdi. Atatürk düşmanlarına İzmir seçmeni oy verdi. Böyle bir kampanya yaşadık. Türkiye kandırıldı. Yüzde 60'la, 70'le kazanılan bir seçim var. İtiraz edenler hainlikle suçlandı. Başta ben (Muharrem İnce) ve Memleket Partisi olmak üzere. Peki ne oldu? Yine kayıp. Yirmi yıl sonra yine kayıp.

YEREL SEÇİMDE BU PALAVRA TUTMAZ

Peki aynı yalan, aynı kandırmaca önümüzdeki yerel seçimde işler mi? Bence işlemez. Yani MİT'i vermişsin, Milli Savunma'yı vermişsin, Eğitim'i vermişsin, Dış Politika'yı vermişsin, Meclis çoğunluğunu vermişsin, Bakanlıkları vermişsin, Cumhurbaşkanlığı'nı vermişsin, Mezarlık'ları versen ne olur? Park ve Bahçeler'i versen ne olur? Kanalizasyon'u versen ne olur? Yerel seçimde bu palavra tutmaz.

SON SEÇİMDE YİNE SANDIKLARA SAHİP ÇIKILMADI

Onun için bütün muhaliflere sesleniyorum. Yapılacak iş bellidir; Bir, seçmenleri kontrol etmek. Kim oy kullanacak? Sahte seçmen, ölü seçmen, yabancı seçmen var mı bunu kontrol etmek. İki, sandıklara sahip çıkmak. Son seçimde gördük ki yine sandıklara sahip çıkılamadı. Binlerce, on binlerce sandıktan veri alınamadı.

SEÇMENLERİ İNCELENMESİ VE SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Yapılacak iş; bütün muhaliflerin bir araya gelerek seçmenleri incelemesi ve sandığa sahip çıkmasıdır. Bu konuda biz Muharrem İnce olarak, Memleket Partisi olarak iş birliğine hazırız. Aklı başında politika yapmaya davet ediyorum bütün muhalif çevreleri.

Bütün muhalefetten istediğim şudur; hamaset değil, akıl adalet, ahlak. Bunu öneriyoruz hepinize. Sandıklara sahip çıkabilen bir muhalefetin başarısız olma gibi bir ihtimali yoktur. Kaldı 125 gün. Hepimiz buradan başlamalıyız. Geç kalıyor bütün muhalefet diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.