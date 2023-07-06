Memur alımında mülakat uygulaması hız kesmeden devam ediyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimleri öncesi kamuda mülakatların kaldırılacağını açıklamasına rağmen, İstanbul Adalet Sarayı’nda icra memuru ve zabıt katibi alımında sözlü sınav uygulaması devam ediyor.

Hayati ARIGAN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi kamuda mülakatların kaldırılacağını açıklamasına rağmen, İstanbul Adalet Sarayı'nda icra memuru ve zabıt katibi alımında sözlü sınav uygulaması devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden önce nisan ayında partisinin seçim beyannamesini açıkladığı milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kamuda işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız” demişti.

AKP Seçim Beyannamesi’nde kamuda mülakatların kaldırılacağı da yer almıştı.

SÖZLÜ SINAVLAR BAŞLADI

Kamuda mülakatın kaldırılacağı sözüne rağmen İstanbul ve Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne icra memuru ve zabıt katibi alımları için sözlü sınavlar başladı.

İstanbul Adliyesi için 220, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 Sözleşmeli İcra Katibi olmak üzere toplam 225 Sözleşmeli İcra Katibi alımı ve İstanbul Adliyesi için 325 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için de 75 kişi olmak üzere toplam 400 sözleşmeli zabıt katibi alımı için sözlü sınavlar, hafta başından itibaren başladı.

ÖNCE PUAN, SONRA KLAVYE ŞİMDİ DE SÖZLÜ SINAV

İstanbul Adalet Sarayı seminer salonlarında gerçekleşen sözlü sınavlar için yeterli KPSS puanı olanlar arasında klavye sınavı yapılmıştı. Doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanmıştı. Alınacak 225 icra memurluğu için 678 aday sözlü sınava girerken, 400 zabıt katibi alımı için ise bin 200 aday sözlü sınavda sözleşmeli devlet memuru olabilmek için ter döküyor.

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