Münevver’in ayin için öldürüldüğü şüphesi iddianamede var!

Avukat Rezan Epözdemir SÖZCÜ’ye konuştu. Epözdemir, 14 yıl önce işlenen vahşi cinayetle ilgili tutanaklarda 4 farklı senaryo olduğunu anlatarak “Mahkeme hangisi olduğunu tespit edemedi” dedi.

Hayati ARIGAN

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İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde ölen Cem Garipoğlu'nun bu cinayeti Yahudi geleneklerinde yer alan ‘Mayasız Ayini' için öldürdüğü iddiaları tartışılıyor. Konuyu Fatih Altaylı ile Youtube'da yaptığı sohbette dile getiren Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, SÖZCÜ'ye bu iddiaların kendisine ait olmadığını söyledi. Yayınını izleyenlerin bunu göreceklerini belirten Epözdemir şunları anlattı:

‘4 SENARYO DEĞERLENDİRDİ'

“29 bıçak kesisi, beşi öldürücü bıçak darbesi, ölmeden önce testere kullanılması, makulenin kafası bedeninden ayrılmış, hunharca ve vahşice bir cinayet. Türkiye'de bütün kurumların sorgulandığı bir dosya oldu. Bir dava 11 dava oldu. Ölümün sebebi ile ilgili mahkeme binlerce sayfa evrak, onlarca klasör olmasına rağmen gerekçeyi tespit edemedi. Fakat mahkemenin gerekçesinde, duruşma zabıtlarında tartıştığı 4 tane senaryo olarak gerekçe vardı. Bu dördü de olabilir ama net olarak gerekçeyi tespit edemedi.”

‘AİLENİN SIRRINI ÖĞRENDİ'

“Bir tanesi Münevver Karabulut'un ailenin sırrını öğrenmiş olabilir. Ondan katledilmiş olabilir çünkü Cem Garipoğlu testereyi önceden alıyor. Sonra da maktuleyi eve getiriyor. Cinayetten önceki yazışmalarında ‘Seni sevgimle aşkımla boğacağım. Türkiye bizi konuşacak. Gitar çalacağım senin için. Panjurları kapatacağım' diyor. İkinci gerekçede ise maktule direnmiş, bakire, tırnaklarında Garipoğlu ailesinden ait DNA örnekleri var. Burada maktüleye karşı cinsel istismar da bulunmak istenmiş olabilir. Maktule buna direnmiş, ondan ötürü bu cinayet işlenmiş olabilir iddiası var.”

‘BABA-OĞUL MU İŞLEDİ?'

“Üçüncüsü baba oğul cinayete iştirakten birlikte yargılanıyordu. Özellikle soruşturma evresinde birlikte bir şeyler yapmak istemiş olabilirler ve direnmiş olabilir iddiası var. Dördüncüsü de Münevver Karabulut 15.00'de eve geliyor. Cem Garipoğlu, 18.46'da Münevver'in kafası vücudun ayrılmış halde gitar valizinde evden çıkıyor. Cinayet mahali Bahçeşehir'de bir de ev. Etiler'e 40 kilometre korsan taksiyle gidiyor. Babaannesinin evinin önündeki çöp konteynırına bırakıyor. Testereyi de önceden almış yazışmaları göre cinayeti planlanmış. Zaten tasarlanmadan mahkum oldu. Bu bir ayin olabilir diye mahkeme gerekçesinde tartıştı. Fakat bu 4 senaryodan da hangisi olduğuna mahkeme kanaat getiremedi, tespit edemedi. ‘Bu 4 olasılık da gerekçede, duruşmada tartışıldı' dedim. Bu mahkemenin kanaati. Benim bu yönde bir görüşüm de kanaatim de yok.”

Antisemitizm benim hayat görüşüme ters

Avukat Rezan Epözdemir, ‘Mayasız Ayini' söylemi nedeniyle Antisemitizm suçlamaları ile karşı karşıya kalmasına sosyal medyadan şu yanıtı verdi:

“Fatih Altaylı ile yayının ilgili bölümünü izlemeden beni antisemitik açıklama yapmakla suçlamak açıkça kötü niyetlidir ve benim asla kabul edemeyeceğim bir yaklaşımdır. Bu tür gerçek dışı, kötü niyetli ve hedef gösteren açıklamalar bu hunharca ve vahşice cinayeti de meşrulaştırmaktadır. Antisemitizm benim hayatım boyunca uğruna mücadele ettiğim insani değerlere aykırı. Bu gerçek dışı ve kötü niyetli isnat beni ziyadesiyle üzer.”