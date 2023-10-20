Narkogüç operasyonunda tonlarca ‘zehir’ yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkogüç" operasyonları kapsamında İstanbul ve Bursa'da 5, Diyarbakır ve Gaziantep'te 8 şüphelinin yakalandığını ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleri ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle İnegöl’de toplam 1 ton 237 kilogram metamfetamin ele geçirildi ve 5 şüpheli yakalandı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Ayrıca, Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen “Narkogüç” operasyonlarında Lice kırsalında ve Gaziantep’te, bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurmak amacıyla 2 ton 650 kilogram esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kilogram skunk ele geçirildi. Bu operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ve jandarma birimlerini tebrik ederek, “Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz” dedi. (DHA)