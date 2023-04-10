O ilde aynı aileden 4 isim 4 farklı partiden
Siyasi partilerin 2023 Seçimleri Milletvekili aday listesi dün belli oldu. Listelerde ilginç ayrıntılar da ortaya çıktı... Listelerde dikkat çeken il ise Şırnak oldu... Şırnak'ta aynı aileden 4 kişi farklı partilerden aday oldu.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürerken, siyasi partiler milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dün sundu…
Listeleri ortaya çıkınca Şırnak ili dikkat çekti… Şırnak’ta aynı aileden 4 isim farklı farklı partilerden birinci sıra adayı yapıldı. Sosyal medyada gündem oldu.
ŞIRNAK 1 SIRA ADAYLARI ŞÖYLE OLDU…
Sabri Tatar, Y. Refah Partisi’den, Arslan Tatar AKP’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu.