O kaymakama taşıt kanununa muhalefetten soruşturma izni istendi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde trafik ışıklarının olduğu kavşakta 13 yaşındaki bir çocuğa çarparak ölümüne neden olan ve yapılan muayenede alkollü olduğu tespit edilen Batman’ın Gercüş ilçesi eski kaymakamı Server Sinanoğlu’nun kaymakamlığa ait araçla kaza yapması nedeniyle hakkında, "Taşıt kanununa muhalefet" suçundan da ayrıca dava açılması için Batman Valiliğinden soruşturma izni istendi.

Özgür CEBE

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Batman'ın Gercüş ilçesinden 15 Temmuz günü Diyarbakır'a gelmek için yola çıkan ve Bismil ilçesinde trafik ışıklarında kontrolden çıkarak 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarparak ölümüne, ışıklarda bekleyen Mustafa Oral'ın yaralanmasına neden olan eski Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu hakkında, “Taşıt kanununa muhalefet etmek” suçundan yürütülen soruşturmada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yetkisizlik kararı verilerek dosya Batman Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

BAŞSAVCILIK VALİLİKTEN SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ

Herhangi bir görevlendirme kapsamında olmadan görev dışı şahsi işleri nedeniyle Kaymakamlık bünyesindeki Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait resmi plakalı araçla yola çıkan ve alkollü olduğu için kaza yaparak taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan Sinanoğlu'nun doktor muayenesinde 0.27 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, araçta ise bira kutuları bulunmuştu.

Resmi araçla görev dışı kaza yaptığı için hakkında “Taşıt kanununa muhalefet etmek” suçundan dava açılabilmesi için soruşturma dosyasını inceleyen Batman Cumhuriyet Başsavcılığı Valilikten soruşturma izni istedi. İzin çıkması halinde kaymakam Sinanoğlu hakkında kamuyu zarara uğratacak biçimde taşıt kanununa aykırılık suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLDİ, KAYMAKAM TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarparak ölümüne neden olduğu için hakkında Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesine dava açılan Kaymakam Server Sinanoğlu, kaza sonrası tutuklanmış ancak bilirkişi raporu ve Çelik'in ailesinin şikâyetten vazgeçmesi üzerine duruşma günü beklenmeden tahliye edilmişti. Kazada yaralanan Mustafa Oral da şikâyetten vazgeçtiği için Kaymakam hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

KAYMAKAMA TALİ KUSUR, ÖLENE ASLİ KUSUR VERİLDİ

Bilirkişi raporunda, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu alanlarda yayalar için ışıklı işaretlerin ve uyarı levhalarının bulunduğu, bu işaretlere uyulması kuralının ölen Muhammet Çelik tarafından ihlal edildiği için asli kusurlu olduğu belirtilmişti.

Kaymakam Sinanoğlu'nun da alkolün de etkisiyle tali kusurlu olduğu belirtilen bilirkişi raporunda, araç kullanan sürücülerin kavşak ve trafik ışıklarının bulunduğu veya yaya geçitlerinin olduğu alanlardan geçiş yaparken yaya geçitlerine dikkat edip kontrollü bir şekilde geçiş yaparak hızını yavaşlatması gerekirken bunu yapmadığı raporda yer aldı.

KAMERALARA RAĞMEN HIZ TESPİTİ YAPILAMADI

Bilirkişi raporunda; kazanın yaşandığı kavşakta olay yerini gören kameralar olmasına rağmen sanık kaymakamın hız limitinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı bilgisi yer alırken, sanığın kavşağa giriş yaptığı andan itibaren hız limitini düşürmeyerek şehir içindeki kullanım için öngörülen hız limitinin üzerinde seyrederek gerekli özen ve yükümlülüğü yerine getirmediği belirtildi.

Mahkeme heyeti yeniden rapor alınması için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na göndermişti. Gelen ikinci raporda kazanın yaşandığı kavşakta hız limitinin azami 50 olduğu, ancak kaymakamın hızının 103 olduğu bildirildi.

Sanık Kaymakam Server Sinanoğlu kaza sonrası açığa alınmış ve ardından görevlendirmesi İçişleri Bakanlığı kararıyla Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine yapılmıştı.