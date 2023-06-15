Öğretmenler sokağa çıktı: Okullarda imam istemiyoruz

Eğitim -İş Sendikası Samsun Şubesi’ne bağlı öğretmenler, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) kapsamında okullarda imam ve müezzinlerin görevlendirilmesine tepki gösterdi. Atatürk Anıtı önünde toplanan öğretmenler bakanlığın projeden vazgeçmesini istedi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye genelinde düzenlenen eylem için Samsunlu öğretmenler Eğitim – İş Sendikası önderliğinde Atatürk Anıtı'nda toplandı. Öğretmenlere CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da destek verdi. Öğretmenler adına basın açıklaması yapan Eğitim – İş Samsun Şube Başkanı Volkan Erken, ”Bugün çocuklarımız okullarda musluklardan temiz olmayan suyu içip, kantinden bir tost dahi alamazken; kalabalık sınıflara mahkum edilmişken, mesleki eğitim adı altında sermayeye çocuk işçi olarak sunulurken, ailesi zengin öğrenci ile yoksul öğrenci arasındaki makas daha da açılmışken, eğitim emekçileri açlık sınırında ücretlere mahkum edilmişken, 1 milyona yaklaşan atanmayan öğretmen varken, şimdi bir de çocuklarımız eğitim dışı kurumların kucağına itilmeye çalışılmaktadır” dedi.

ÇEDES YARGIYA TAŞINDI

Dernek, vakıf maskesi takınmış tarikatların MEB projesi ile okullarda cirit attığını belirten Erken, “Eğitimdeki bu gericileştirme hamleleri 28 Mayıs seçimleri biter bitmez hızlandırılmış, İzmir ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilimizde devlet okullarına pedagoji eğitimi almamış din görevlisi gönderilmesi bunun en somut örneği olmuştur. Seçimden hemen sonra İstanbul’da TÜGVA’ya 237 okulun tahsis edilmesi, ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)' kapsamında yapılan protokolle okullara ‘manevi danışman' adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu öğreticisi görevlendirilmesi eğitimde çok başlılığın artacağının da net sinyallerini vermiştir. Alanında uzman eğitimciler varken konuyla ilgisi olmayan kişileri ve yapıları eğitim sistemimize sokmak kamu kaynaklarını israf etmektir. Eğitim-İş olarak, Anayasamıza, yasalara ve yönetmeliklere açıkça aykırı; laik ve bilimsel eğitimle taban tabana zıt ÇEDES protokolünü yargıya taşıdık. Çünkü, Anayasamıza, yasalara ve yönetmeliklere açıkça aykırıdır. Laik ve bilimsel eğitimle taban tabana zıttır.” diye konuştu.

Volkan Erken, herkesten ÇEDES projesine karşı çıkmasını ve bakanlığında projeden vazgeçilmesini talep etti.

İlginizi Çekebilir Eğitimcilerden 'okullarda imam istemiyoruz' eylemi

İlginizi Çekebilir Okullarda imam görevlendirilmesini protesto edenler gözaltına alındı