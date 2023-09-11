Okulları güçlendirilmeyen öğrenciler 1 saat mesafede okula sevk edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Mart 2023'te kapatılan Hasanağa İlk ve Ortaokulu, aylar geçmesine rağmen hala güçlendirilmedi. Öğrenciler, Kızılcıklı Mahallesi'nde bulunan Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlk ve Ortaokulu'na yönlendirildi. Ancak servis talebi karşılanmayan veliler, öğrencilerle sevk edildikleri 1 saat mesafedeki okula yürüyerek durumu protesto etti.

Halil ATAŞ

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Bursa’da 7 Eylül tarihinde Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü ile gerçekleşen görüşmede servis talebi hakkında olumlu bir sonuç alamayan veliler, okul zilinin çaldığı bugün, Hasanağa İlkokul ve Ortaokulu'nda buluşarak, çocuklarıyla birlikte Kızılcıklı Mahallesi'nde 1 saat mesafede bulunan Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na yürüyerek durumu protesto etti.

“ÇÖZÜMÜ NOKTASINDA YETKİLERİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER”

Mağdur olduklarını dile getiren Hasanağa İlkokul ve Ortaokulu'nun velilerinden Ece Nalbantoğlu, “Geçen sene servis desteğini, sorumluluğunda olmamasına rağmen Nilüfer Belediyesi karşıladı. Geçen hafta İlçe Milli Eğitim'e gittiğimizde sorunumuzun çözümü noktasında yetkilerinin olmadığını söylediler. Bizler hiçbirimiz servis tutabilecek ya da çocuklarımızı kendi imkanlarımızla götürebilecek durumda değiliz. Toplu taşıma aracını kullansak bile çocuklarımız yine epey yol yürümek zorunda kalacaklar” dedi.

“OKULA ULAŞMAK İÇİN 1 SAATTİR KÖPEKLERİN ARASINDA, TOPRAK YOLDA YÜRÜYOR”

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz ise öğrenci ve velilerle birlikte toprak yoldan yürüyerek, 1 saatin sonunda ulaştığı Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlk ve Ortaokulu'nun önünde açıklama yaptı. Karagöz şunları kaydetti:

* “Hasanağalı çocuklar okullarına ulaşmak için 1 saattir köpeklerin arasında, toprak yolda yürüyor. Çocukların eğitim hakları engellenemez. Çocuklar okumak ve okullarına kavuşmak istiyor. Velilerin sesine kulak verin. Hasanağa'nın okulunu bir an önce yapın. Burdan Milli Eğitim'e sesleniyorum. Yarından itibaren Hasanağa ile Kızılcıklı arasına derhal servis istiyoruz!”

Gerçekleşen eylemin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, servis talebinin karşılanmaya çalışılacağına yönelik bilgi geldiği öğrenildi.