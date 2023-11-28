Önce silah sesleri duyuldu, sonra araç alev aldı! Polis esrarengiz olayın peşinde

İstanbul’da gece bir araçta yaşanan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Alevler içinde kalan otomobil itfaiye ekinin müdahalesiyle söndürüldü. Kiralık olduğu anlaşılan aracın nasıl yandığı belirlenemezken olay yerinde 4 kovan bulan polis, sır perdesini kaldırmak için çalışma başlattı.

Sözcü İstanbul

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Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında, 5 el silah sesi duyuldu. Kısa süre sonra ise bir aracın motor bölümünden alevler yükseldi.

Silah sesi üzerine uyanan çevredekiler, yangını fark edince, su ve yangın söndürücü ile müdahale etmek istedi ancak alevler kontrol altına alınamadı.

Ön bölümü neredeyse tamamen yanan otomobildeki alevler, itfaiye ekiplerince söndürülebildi. Sokak ortasındaki araçta kimsenin olmadığı anlaşıldı. Bu arada polis, görgü tanıklarının ifadesine de başvurdu.

10 METRE MESAFEDE 5 MERMİ KOVANI

Sokak ortasında terk edilen aracın bir kiralama şirketine ait olduğu belirlendi. Mahalle sakinlerinin yangın öncesinde silah sesi duyduklarını belirtmeleri üzerine polis mermi kovanı araması yaptı.

Araca yaklaşık 10 metre mesafede 4 mermi kovanı bulundu. Ancak silahla kimin ve kime ateş ettiğinin henüz belirlenemediği belirtildi.