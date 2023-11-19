Onlarca kişiyi bankamatik personeli yapmıştı, yeniden aday oldu

31 Mart seçimlerinde beldenin AKP’den Saadet Partisi’ne geçmesi sonrasında 30’a yakın bankamatik personeli çalıştırdığı ortaya çıkan Aydın Ayaz, Yazıkonak Belediyesi için tekrar AKP’den aday adayı oldu.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla AKP'den belediye başkanı olmak isteyen aday adayları müracaatlarını yapmaya başladı.

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde geçen dönem belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde belediyenin AKP'den Saadet Partisi’ne geçmesiyle yaptığı aşırı harcama ve usulsüzlüklerle gündeme gelen AKP'li Aydın Ayaz, Yazıkonak Belediye Başkan aday adaylığı için AKP'ye resim müracaatını yaptı.

YEMEK, ELBİSE, TESPİH, KAYISI FATURALARI…

Saadet Partisi’nden belediye başkanı seçilen ve sonrasında ise AKP’ye geçen Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırçı daha önce SÖZCÜ’ye yapmış olduğu açıklamada belediyede 30’a yakın bankamatik memuru tespit edilmesinin yanı sıra 600 bin liranın üzerinde elbise faturası, 400 bin liranın üzerinde yemek faturası, 23 bin lira küsuratında limon fideleri faturası, 17 bin lira tespih faturası, 60 bin lira küsuratında kayısı faturalarıyla karşılaştıklarını söylemişti.

Çadırcı, “Özellikle şunu da belirtmek istiyorum, milletvekili danışmaları bile belediyemizde çalışmamalarına rağmen belediye başkan yardımcılığı kadrosundan maaş alıyordu. Bunlardan biri Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın danışmanı Hıdır Seçkin. Şuanda bu arkadaş Elazığ Belediyesi’nde görev yapıyor. Biz göreve başlamadan önce bir milletvekilinin de yakını buradan maaş alıyormuş, biz gelmeden önce kendisi ayrılmış” ifadelerini kullanmıştı.

“DERDİMİZ YAZIKONAK…”

AKP'de aday adaylığı resmi müracaatında yaptığı açıklamada konuşan Aydın Ayaz, “Yaptığımız 3 buçuk yıllık belediye başkanlık döneminde hizmetlerimizin üstüne koyarak milletimizin iradesiyle 2019 seçiminden sonra hizmet bayrak yarışını başka bir arkadaş devretmiştik. Bugün 2024 yine yerel seçimine kendi evimizde kendi partimizden aday olarak müracaatımızı bulunduk. Derdimiz sizlersiniz, derdimiz Yazıkonak, derdimiz hizmet. Biz hizmetkar olmaya adayı diğer aday adayı arkadaşlarıma da çıkmış oldukları bu yolda başarılar dilerim. Allah'ın izniyle projelerimizi en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacağız” diye kaydetti.