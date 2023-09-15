Örsan Öymen CHP Genel Başkanlığı’na aday

CHP'de Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

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CHP’de Grup Başkanı Özgür Özel’in ardından, Prof. Dr. Örsan Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Öymen, “Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol Atatürk’ün yolu, altı okun yoludur. Bu yolu açmak için 38. olağan kurultay CHP genel başkanlığına aday adayı olmaya karar verdim ve ilan ediyorum” dedi.

“SEÇİMDE BAŞARILI OLMA İHTİMALİ OLDUKÇA DÜŞÜKTÜR”

Öymen, konuşmasında şunları söyledi:

* “CHP’de bir yönetim değişikliğinin olmaması durumunda önümüzdeki yerel seçimde başarılı olma ihtimali oldukça düşüktür. Ne yazık ki CHP tabanında da çok ciddi bir tepki oluşmuş durumda CHP yönetim değişikliği gerçekleşmediği için.

* Demokratik bir ülkede 1 veya 2 seçimi kaybettiğinde istifa eder, ne yazık ki partimizde böyle bir dönem yaşamadık. CHP Ortadoğu’yu değil Batı ülkelerini örnek alan, onlardan etkilenen bir parti. Dolayısıyla 13 yılda 12 seçimi kaybedip bu kadar uzun süre genel başkanlık görevine devam eden başka bir örnek gelişmiş ülkelerde var mı ben baktım bulamadım.

* CHP kimliğini yitirmiştir. İlkelerinden uzaklaşmıştır. Bir siyasi partinin üyesi kurultay tarafından belirlenen partinin temel ilkelerine uymakla yükümlüdür. CHP’nin temel ilkeleri bellidir. Altı ok. Bunlara bütün olarak sahip çıkılması gerekir. İdeolojik bütünlük sağlanamamaktır. Partinin neyi temsil ettiği belirsizdir.

“HALKTA GÜVENLİK SORUNUNA YOL AÇTI”

* Partinin temel ilkelerinin ne olduğu bellidir. Bunlara bütün olarak sahip çıkılmalıdır. Partimizde ideolojik bütünlük de sağlanamadı ve halkta güvenlik sorununa yol açtı.

* Bu arkadaşlarımız, stratejik, ideolojik hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkarmışlar mıydı? O sorunun parçası olan kadrolar değişimi nasıl sağlayacak? Yapılan hatalara ya ses çıkarmadılar ya da imza attılar. Bu değişim taleplerinde samimiyet göremiyorum. Değişim talebinde bulunanlar, acaba partinin temel ilkelerine ne kadar sahip çıkıyorlar?

* CHP çıkmaz sokağın içindedir. Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol Atatürk’ün yolu, altı okun yoludur. Bu yolu açmak için 38. olağan kurultay CHP genel başkanlığına aday adayı olmaya karar verdim ve ilan ediyorum.”

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