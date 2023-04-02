Abone Ol

Otobüs şoförünü rehin aldı

Zonguldak-Hopa seferi yapan otobüs Samsun’dan geçtiği sırada bıçaklı yolcu F.K., şoförü rehin aldı.

Yayınlanma: 11:18 - 02 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Bir yolcu otobüsü, Zonguldak’tan Hopa’ya gitmek üzereyken, Samsun’dan geçtiği sırada, yolcu F.K. (35) tarafından bıçakla rehin alındı.

Yolcuların ihbarı üzerine, jandarma ve polis ekipleri harekete geçerek operasyon düzenledi. Otobüs, bir işletme önünde durduruldu ve diğer yolcular tahliye edildi. Ancak F.K., şoförü tehdit ederek otobüsü yeniden hareket ettirdi. Polis ekipleri otobüsü durdurduğunda, jandarma ekipleri arka kapıdan girerek F.K.’yı etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı aldı.

Yaralanan otobüs şoförü ve muavin tedavi altına alındı. Gözaltına alınan F.K., Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini ve iki çocuğunu rehin alan kişi serbest kaldıİlginizi ÇekebilirEşini ve iki çocuğunu rehin alan kişi serbest kaldıAblasını rehin aldı, evi havaya uçurmaya kalktıİlginizi ÇekebilirAblasını rehin aldı, evi havaya uçurmaya kalktı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çarşamba Emniyet operasyon Polis Samsun Zonguldak
X Reklam