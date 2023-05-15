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Oy sayımı sırasında bıçaklı kavga! Yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılan oyların sayımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

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Oy sayımı sırasında bıçaklı kavga! Yaralılar var

Gazipaşa Mahallesi’ndeki Lütfiye Benli İlkokulu ve Ortaokulu’nda oy sayımı sırasında tartışma çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, M.Ö, B.E ve A.K. bıçakla yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili M.A, H.D. ve A.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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