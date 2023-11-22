Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu ağırladı
CHP lideri Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile makamında görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP lideri Özel, parti genel merkezindeki makamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile bir araya geldi.
Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner eşlik etti. (DHA)