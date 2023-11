Özgür Özel: Hatay benim şahsi meselemdir

Mazbatasını aldıktan sonra ilk seçim ziyaretini Hatay'a gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bu partinin 1'nci Genel Başkanı, Hatay'ın sevdalısı, demiş ki, 'Benim şahsi meselemdir.' Son Genel Başkan olarak ben de diyorum ki bundan sonra Hatay benim şahsi meselemdir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra ‘ilk ziyaretimi gerçekleştireceğim’ dediği Hatay’a ziyarette bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte Hatay’a giden CHP Genel Başkanı Özel, CHP Hatay İl Koordinasyon Merkezi’ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile art arda konuştu.

“EVLER BİR YILDA YETİŞMEYECEK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri dile getirdi:

“Sözümü tutmaya geldim. Kurultay sürecinde bütün Türkiye’de yaptığımız bir şeyi Hatay’da yapmadık. Geldim il çadırımızın önünde televizyonların karşısına geçtim. Kalabalık da vardı. ama siyaset yapmadım.

Dedim ki, ‘Vakit Hatay’da siyaset yapma vakti değil. Vakit Hatay’ı gündemde tutma vakti’ Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, onun talimatıyla Milletvekilleri buraya geldi. Nöbet tuttuk, kendisi buraya defalarca geldi.

Daha ilk günden Ekrem başkanımız kırmızı yeleğini giydi, ekiplerinin başında Hatay’a sahip çıktı. Lütfü Başkan bu büyük acıya travmaya rağmen ekiplerin başındaydı, Ekrem Başkan onun yanı başındaydı. CHP örgütü buradaydı.

İlk günlerde büyük bir koordinasyonsuzluk yaşandı, o süreçte tüm Türkiye’de geç kalındı, Hatay’da çok geç kalındı. Şimdi enkazlar kalkıyor, 9 şehirde bitti. Hatay’da daha bitmedi. Bütün Türkiye’de söz verdikleri gibi bir yılda evler yetişmeyecek.

Hatay’da durum kötü. Konteyner kentlerde kalınıyor deniyor. Yağmur oluyor, sızdırıyor. Birçok sorunu var konteynerlerin. İnsanlar kendi onarmaya çalışıyor.

“HATAY BENİM ŞAHSİ MESELEMDİR”

Mazbatayı almadan önce gider, anamın ve babamın elini öper, ana kucağından, baba ocağından helallik alırım. Mazbatadan sonra ilk ziyareti Hatay’a yapacağım dedim. O yüzden karşınızdayım.

Ayrıca Hatay’a böyle ilk sembolik ziyareti yapıp Hatay’ı unutacak değiliz. Mesele gündemde tutmak. Hatay’ı gündemde tutmak için benim söyleyeceğim söz şu: Bu partinin 1’nci Genel Başkanı, Hatay’ın sevdalısı demiş ki, ‘Benim şahsi meselemdir.’ Son Genel Başkan olarak ben de diyorum ki bundan sonra Hatay benim şahsi meselemdir”

“HATAY’IN HİÇBİR ANINI KENDİMİZDEN UZAK GÖRMEYECEĞİZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Hatay İl Koordinasyon Merkezi’ndeki konuşmasında şunları söyledi:

“Genel Başkanımız her yerde söylüyor; Ulu Önder Atatürk’ün, ‘Hatay benim meselemdir’ diye başladığı görevi her dönem, her Cumhuriyet Halk Parti’li kişiler mutlak taşımıştır ve bu veciz sözü gereğini yerine getirme konusunda hassasiyet göstermiştir.

Ben de İstanbul Belediye Başkanı olarak, İstanbullular adına Hatay’da yaşadığımız, ne yazık ki trajik depremden sonra sizlerin her anınızda yanında olma gayreti içerisinde oldum. İstanbul halkı adına bunu yaparken de gururla, onurla yaptık.

O dönemde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu an be an süreci takip ederdi. Şimdi de daha yeni seçilmiş genel başkanımız sayın Özgür Özel ilk ziyaretini yine Hatay’a yaparak aslında her birimizin tabii ki 81 vilayetimize olan ilgimiz yüksektir ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hatay’a dönük ilgisini en üst seviyede tutma kararlılığını göstermiştir. Yolu ve yolumuz açık olsun.

Bu kavramla Hatay’ın hiçbir anını kendimizden uzak görmeyeceğiz. Yaralarınızın sarıldığı, bir an önce kadim Hatay’a, Antakya’ya ve diğer ilçelerine yakışır bir biçimde, yaşamın o güzel yüzünü hep birlikte yaşadığımız bir dönemi, hep birlikte yakalarız diye umut ediyorum.”

“HATAY DİMDİK AYAKTA”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da, Atatürk’ün sözlerini hatırlatarak Hatay’ın çok sıkıntılar çektiğini söyledi.

Savaş, “Çok badireler atlattık ama Hatay her zamanki gibi dimdik ayakta. Şunu bilmek gerekir, Türkiye Cumhuriyeti daha kurulmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş mücadelesini verirken Anadolu’da, Hatay’a da destek verdiğini biliyoruz. Hatay’ın, Anadolu’nun kurtuluşundan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren de Hatay’ın hem askeri açıdan, hem stratejik açıdan, hem de diplomatik açıdan yanında olmuştur. Demiştir ki, ’40 asırlık Türk yurdu düşmanı altında esir kalamaz.’ 40 asırlık Türk yurdu gerçekten son günlerde çok sıkıntı çekti. Ama bunu gerçekten Hatay halkı olarak birlikte aşıyoruz. İnşallah bundan sonra da Ankara’dan büyük destekler alacağız. Hep birlikte sayın genel başkanımızın önderliğinde, Hatay’ı hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

DİKMECE KÖYÜNE DESTEK VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da zeytinlikleri kesilmesin diye direnişin sürdüğü Dikmece Köyü’ne giderek eyleme ve eylemcilere destek verdi.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını hatırlatan özel 500 yıllık zeytin ağaçlarının korunmasını ve mahkeme kararının uygulanması gerektiğini söyledi.

“YARGI KARARI DERHAL UYGULANMALI”

Dikmece Köyü’nü ziyaret eden ve köy halkının yaptığı eyleme destek veren Özel burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Elimde bir mahkeme kararı var. Sizin başvurunuz sonunda hakim yürütmenin durdurulmasına karar vermiş. Benzer bir olay Manisa’da Yırca’da yaşanmıştı. 6 bin zeytinlik kesilip termik santral yapılmak isteniyordu. Yunca köylüleri sizin gibi zeytinlerine sahip çıkmak istediler.

Biz de onlarla birlikte direndik. 600 ağaç kesilmişken, yürütmeyi durdurma kararı alındı ve durdu, mahkeme kazanıldı. Şimdi bu mahkeme kararının üzerinde Türk Milleti adına yazıyor. Türk milleti adına kararı mahkemeler veriyor. Bu kararı tanımamak, Türk milletini tanımamak demektir.

Eğer mahkeme ‘dur’ deyince duruluyor, ‘yürü’ deyince yürünüyorsa orası hukuk devletidir. Mahkeme ‘dur’ deyince durulmuyorsa orası hukuk devleti değildir. Orada düzen kalmaz. Sen kurala uymazsan, vatandaşın uymasını bekleyemezsin.

Bunun için mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını bu karara derhal uyulması gerektiğini, süreci en yakından takip edeceğimizi siz Dikmece’nin güzel insanlarına ifade etmek isterim. Burada 500 yıllık zeytin ağaçları gitti mi geriye gelmez.

Zaten yürütmeyi durdurmada yazmış ki hakim; Telafisi mümkün olmayan sonuçları olabileceğinden yürütmeyi durdurdum. 500 yıllık zeytin ağacını kestin mi sonra mahkeme başka bir karar verdiğinde nasıl geri getireceksin? 500 yıla daha ihtiyaç var.

O yüzden bunu bütün Türkiye kamuoyuna dikmeceden ifade edelim; Aynen Anayasa Mahkemesi’nin kararını Yargıtay’ın saymaması ve Cumhurbaşkanı da onlara destek vermesi gibi hukuk devleti ayaklar altına alınıyor. Yargı kararının derhal uygulanması gerekli”