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Özgür Özel, Saraybosna’da ‘Sonsuz Ateş Anıtı’na çiçek bıraktı

CHP lideri Özgür Özel, Saraybosna’da II. Dünya Savaşı’nda ölen sivil ve askerlerin anısına Sonsuz Ateş Anıtına çiçek bırakarak dua etti.

Yayınlanma: 15:06 - 25 Kasım 2023 Güncellenme:
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 25 Kasım Devlet Günü dolayısıyla düzenlenen törende II. Dünya Savaşı'nda ölen sivil ve askerlerin anısına Sonsuz Ateş Anıtına çiçek bırakarak dua etti.

CHP lideri Özel, tören sonrası Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Dr. Denis Bećirović ile sohbet etti.

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