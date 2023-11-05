Özgür Özel’e bir tebrik de Muharrem İnce’den geldi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda iki tur yapılan seçimlerin ardından 8. CHP Genel Başkanı 812 oyla Özgür Özel oldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel'i tebrik etti.
İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”