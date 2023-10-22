Park halindeki motosikletliye çarptı, şoka girdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halinde duran motosikletliye otomobiliyle çarpan kadın, kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşadı. Sürücü Gül Demir, "Arabayı aldığımdan beri bu üçüncü kazam. Araba uğursuz geldi, değiştireceğim” dedi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada Gül Demir kullandığı otomobil yolun kenarında duran Sedat Kale'nin üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı.
“TELEFONLA KONUŞUYORDUM KENDİMİ YERDE BULDUM”
Çarpmanın etkisi ile yolun kenarına düşen Sedat Kale'ye ilk yardımı vatandaşlar yaptı. Yaralanan Kale “Ben yolun kenarında durup telefonla görüşüyordum. Park halindeydim. Ne olduğunu anlamadım kendim yerde buldum” dedi.
Kale ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
“NASIL ÇARPTIM HATIRLAMIYORUM”
Kazanın ardından kısa süreli şok yaşayan sürücü Gül Demir ise, “Arabayı kısa süre önce aldım. Tam üç kaza yaptım. Araba uğursuz geldi, değiştireceğim. Motosikletliye nasıl çarptım hatırlamıyorum” dedi.