Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada yağmur geri dönüyor…

Meteoroloji'nin yeni haftaya dair hava durumu tahminlerine göre sağanak yağış yurdun birçok noktasında pazartesi günü etkisini gösterecek. Yurdun kuzey bölgelerinin büyük bölümünde yarın sağanak yağış bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Geçtiğimiz hafta yurdun önemli kısmında görülen sağanak yağış hafta sonuyla birlikte mola vermişti ancak tahminlere göre yağışlar geri dönüyor. Pazartesi günü yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor, yağmurun İstanbul’u da etkileyeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK BÖLGEYE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Kuraklıktan etkilenen beş şelale susuz kaldı