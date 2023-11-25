Piyasaya süreceklerdi: On binlerce uyuşturucu hap yakalandı
Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan bir tırda, narkotik köpeği tarafından yapılan aramada 63 bin 518 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişinin engellenmesi kapsamında yapılan çalışmada bir tırı durdurdu.
Şüphe üzerine durdurulan tırda, narkotik polislerinin yanı sıra narkotik köpeği de arama çalışması yaptı. Tırın şoför mahallinin arka bölümünde koliler içerisinde 63 bin 518 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araçta yakalanan şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.