Pizzacıda dehşet: Kurşun yağdırdı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Ferhat K., çalıştığı pizza dükkanına motosikletiyle gelip, ruhsatsız tabancayla ateş açtı. Saldırıda çalışanlardan Sultan Zencirci (27) öldü, Gül D., (45) yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muradiye mahallesinde çalıştığı pizzacıya motosikletiyle gelen Ferhat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla iş yerine ateş açtı.

SULTAN ÖLDÜ, GÜL HASTANEYE KALDIRILDI

İş yeri çalışanlarından Sultan Zencirci ve Gül D. kanlar içinde yere yığılırken, Ferhat K., olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Sultan Zencirci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gül D., ise ambulansla ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Ferhat K., olayın ardından yakalanıp, gözaltına alındı. Gül D.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Otobanda panik: Çıplak kadın etrafa kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir Tartıştığı oğluna kurşun yağdırmıştı, cezası belli oldu