PKK’ya bir darbe daha! Canlı bombaların hocasıydı

Terör örgütü PKK’nın üst düzey isimlerinden olan Suriye nüfusuna kayıtlı 'Baharin' kod adlı Leyla Şeyho Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda öldürüldü. Terörist Şeyho, İçişleri Bakanlığı'nın 2 milyon lira para ödüllü Yeşil kategorisinde aranıyordu. 20 yıldan beri çok sayıda terör saldırısının da faili olmaktan aranan Şeyho, kadın canlı bombalardan oluşan sözde Ölümsüzler Taburu'nun eğitiminden sorumluydu...

Özgür CEBE

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Terör örgütü PKK'nın Bitlis-Batman kırsalını içine alan sözde Garzan eyaleti sorumlusu Baharin kod adlı Leyla Şeyho'nun Jandarma Komando timlerinin düzenlediği operasyon sonucu iki korumasıyla birlikte öldürüldüğü belirlendi.

22 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda terörist saldırıların başındaki isim olan Şeyho, son 20 yıldır Türkiye kırsalında üst düzey terörist elebaşlarından biriydi.

2003-2012 yıllarında Tunceli kırsalında sözde Dersim eyaleti Doğu karargâhı sorumlusu olan terörist, hükümetin terörün sonlandırılması için başlattığı çözüm sürecinde beraberindeki kalabalık bir terörist grupta Irak'ın kuzeyine geçti.

CANLI BOMBA KADIN TERÖRİSTLERİN EĞİTİMİNDEN SORUMLUYDU

Türkiye'den Irak'a geçen teröristlerin toplandığı Hakkâri Çukurca'nın karşısındaki Metina Vadisinde buradaki teröristlerin başında yer alan Leyla Şeyho daha sonra Zap Vadisi içindeki Çemço bölgesindeki teröristlere elebaşılık yaptı.

Terörist daha sonra terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla Kandil'deki Hinere Kampına geçiş yaparak burada 400 kişiden oluşan ve şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenlemek için canlı bomba eğitimi verilen sözde Ölümsüzler Taburu adı verilen kadın teröristlerin eğitiminden sorumlu oldu.

32 ŞEHİDİN FAİLİ OLARAK ARANIYORDU

PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin de sözde Askeri Konsey üyesi olan terörist Leyla Şeyho beraberindeki bir grup teröristle 2019 yılında Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızarak Bitlis'in Mutki İlçesi kırsalına geçiş yaptığı istihbarat birimlerince tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde Özel güç adı verilen yapılanmasından da sorumlu olan Suriyeli kadın terörist Bitlis kırsalındaki Sehi Ormanları, Mutki, Tatvan, Haçareş, Batman Sason İlçesindeki Mereto Dağı, Kulp-Sason arasındaki Zori Çayı, Siirt'in Baykan İlçesi ile Bitlis kırsalı arasında yer alan Kalemis Dağı bölgesi ile Şeyh Cuma bölgesinde barınıp güvenlik güçlerinin takibine yakalanmamak için sık sık korumalarıyla yer değiştirdi.

Teröristin son olarak Mutki kırsalında kış üslenmesine hazırlık yaptığı belirlenince düzenlenen nokta operasyonla öldürüldüğü bildirildi. Kadın teröristin bizzat planlamasını yaptığı, emir ve talimatını verdiği, bombalı, roketli ve silahlı saldırılarda 5'i korucu, 13'ü asker, 6'sı polis, 8'i de sivil olmak üzere 32 kişinin şehit edildiği hain saldırılarda yer aldığı öğrenildi.