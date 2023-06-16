Rauf Denktaş’ın torunu büyükelçi oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş da Varşova Büyükelçisi oldu.

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MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı olmasının ardından bakanlıkta değişimler başladı. Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç’e verildi.

2015’te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019’dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022’den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Fidan’ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

“Paris Büyükelçiliğine Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci.”

BABASI TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Varşova Büyükelçisi olan Rauf Alp Denktaş, KKTC’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın torunu.

Rauf Alp Denktaş’ın babası Raif Denktaş, 1985 yılında Kıbrıs’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Denktaş öldüğünde 34, Rauf Alp ise babasını kaybettiğinde 11 yaşındaydı.

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