Rodos’ta feribotu ele geçirmeye çalışan 40 göçmen tutuklandı

Rodos'ta çok sayıda göçmen adadaki bir feribotu ele geçirmeye kalkıştı. Feribota yasa dışı şekilde binen yabancılara 18 ay hapis ve 1500 Euro para cezası verildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesi karşısındaki İstanköy (Kos) Adası'nda Yalıkavak Limanı’ndan hareket ettiği ileri sürülen yelkenli teknelerle göçmen kaçakçılığı yapıldığı iddia edildi. 2 teknede 90 göçmen yakalandı. Yaklaşık 300 göçmen Rodos Limanı'ndaki bir feribotu ele geçirerek adadan ayrılmak istedi. Feribota yasa dışı yollardan binen 40 göçmen tutuklandı. Tutuklananlara 18 ay hapis ve 1500 Euro para cezası verildi.

İKİ YELKENLİYE EL KONULDU

Yunanistan'ın Ege'deki yayın organlarından www.aegeanews.gr okuyucularına duyurduğu haberde Bodrum'a 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'nda iki yelkenli tekneye yapılan operasyonda 90 göçmenin ve iki organizatörün yakalandığı, yelkenli teknelerin Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi’nden hareket ettikleri iddia edildi. Yunanistan makamları iki yelkenli tekneye el koydu.

40 GÖÇMEN TUTUKLANDI

Bu arada Rodos Adası'nda bulunan yaklaşık 300 göçmen limandaki Blue Stars isimli dev yolcu feribotunu ele geçirerek adadan ayrılmak istedi. Yasadışı yollardan feribota giren 40 göçmen polis ve sahil güvenliğin saatler süren operasyonu ile yakalanarak tutuklandı. Diğer göçmenlerin adadaki Malasaka Karakolu'nda tutulduğu belirtildi.