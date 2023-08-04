Röportajda, ‘Uyuşturucu satıyorum’ demişti, yakalandı

İstanbul'da sosyal medyada sokak ropörtajı yapan bir yayıncıya, yaptığı işi "Hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum" diye açıklayan şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Sosyal medyada yapılan bir röportajda, ne iş yaptığı sorulan bir gencin “Hap satıyorum, uyuşturucu yapıyorum, dolandırıcılık yapıyorum” sözleri tepkilere sebep olmuştu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri o sözleri söyleyen Umutcan A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

51 MERMİ BULUNDU

Uyuşturucu madde satışı dahil çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Umutcan A.'nın Sancaktepe'deki adresinde yapılan aramalarda 51 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirmek” ve “Silah Kanununa Muhalefet” suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

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