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RTÜK’ten Tele1 ve KRT’ye 3’er kez program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1 ve KRT'ye 3'er kez program durdurma cezası verdi.

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RTÜK’ten Tele1 ve KRT’ye 3’er kez program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldı.

Tele 1’de yayınlanan bir programda “FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ‘demokrasi mücadelesi olmadığı’ yönündeki ifadeler kullanılması”, “başörtülülere hakaret edilmesi” ve “Kur’an kurslarına devam eden çocuklarla ailelerinin aşağılanması” öne sürülerek 3 program durdurma ve idari para cezası verilmesine hükmedildi.

KRT’de yayınlanan bir programda ise “HDP/Yeşil Sol Parti ve Kürt seçmenle ilgili değerlendirmelerde bulunulurken kullanılan ifadelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu” öne sürüldü.

“Ülkeyi farklı bir bölgeye sahip şekilde niteleyen, terörü ve terör örgütlerini haklı gören yaklaşım” gerekçesiyle de KRT’ye 3 kez program durdurma ve yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı. (AA)

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