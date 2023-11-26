Rüzgar çökmeye neden oldu, 77 yaşındaki kadın öldü
Sinop'ta rüzgar nedeniyle çöken ambarın atında kalan kadın hayatını kaybetti.
Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Meydan köyünde, 77 yaşındaki Nefize Keserci, evinin önündeki ambara yiyecek almaya girdi. Ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ambar çöktü ve yaşlı kadını altında kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan kadının yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Nefize Keserci’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)