Saadet Partisi’nden İsrail hakkında suç duyurusu

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İsrailli yetkililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Basın açıklaması yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, "Hükumet Gazze’yi biraz umursuyorsa eğer, tıpkı bir gece yarısı KHK’si ile İstanbul Sözleşmesinden çıkıldığı gibi, içinde "İsrail saldırılarını durdurmaz ise 24 saat sonra ABD Kürecik radar üssü kapatılacaktır!' cümlesinin geçtiği bir KHK ile zulme engel olabilir” dedi.

Ali Selim YAMANLI

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İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

BİR KHK İLE ZULME ENGEL OLABİLİRSİNİZ

Ömer Faruk Yazıcı, açıklamasında “Hükumet Gazze'yi biraz umursuyorsa eğer, tıpkı bir gece yarısı KHK'si ile İstanbul Sözleşmesinden çıkıldığı gibi, içinde ‘İsrail saldırılarını durdurmaz ise 24 saat sonra ABD Kürecik radar üssü kapatılacaktır!’ cümlesinin geçtiği bir KHK ile zulme engel olabilir” ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE ABD'NİN GEÇMİŞİNİ İYİ BİLİYORUZ

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, İsrail’in, hastane katliamını Hamas’ın üzerine atma yönünde çaba gösterdiğini belirtip duruma tepki gösterdi. İsrail ve ABD’nin geçmişini çok iyi bildiklerini kaydeden Yazıcı, “Siz değil misiniz, uydurma bahanelerle Irak'a girip binlerce Iraklı kadına tecavüz eden? Siz değil misiniz, Irak Ebu Gureyb zindanlarında akıl almaz işkencelerle cinayetler işleyen?” açıklamasını yaptı.

HERZOG VE NETANYAHU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından savcılığa sunulan suç duyurusunda İsrail devlet yöneticilerinin isimleri yer aldı. İl Başkanı Yazıcı'nın imzasıyla yapılan suç duyurusunda İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakan Yardımcısı Yariv Levin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in isimlerine yer verildi. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden İsrail adına savaşa gönüllü katıldığını ilan eden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

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