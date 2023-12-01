Saadet Partisi’nden ‘Millet İttifakı’na yeşil ışık

31 Mart'a doğru partiler arasındaki trafik hızlanırken Saadet Partisi'nden yerel seçimde de 'Millet İttifakı' ile iş birliği mesajı geldi.

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin seçim takvimi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerel seçimler yaklaşırken, siyasi partiler seçimlerde izleyeceği yol haritalarını belirlemeye başladı. Saadet Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, partisinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde izleyeceği yol haritasına dair açıklamalarda bulundu.

Bitmez, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin şunları söyledi:

– Başta Ankara, İzmir İstanbul olmak kaydıyla birçok büyükşehirde kendi adaylarımızla seçimlere katılacağız. Seçime girdiğimiz Millet İttifakı partilerinde de bazı yerlerde stratejik seçim iş birliği yapma gibi durumlarımız olacak. Yani bir yerel yönetimde değişikliğe sebep olacak bazı adımları hep birlikte atacağız. Cumhur İttifakı partileri ile iş birliği çok etik olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte olduğumuz partiler öncelikli olacak. (ANKA)

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