Saatler geri alındı mı? Türkiye’de kış saati uygulaması var mı?

Dünya genelinde birçok ülkede kış saati uygulaması kapsamında, saatler 29 Ekim Pazar günü 04:00'te bir saat geri alındı. Türkiye'de son 7 yıldır kalıcı yaz saati uygulaması uygulanması nedeniyle saatleri geri alınmadı. Vatandaşların cep telefonları veya elektronik saatleri otomatik olarak kış saatine geçiş yapabiliyor olması ikilem yaratılabilirken, "saat kaç" aramasında artış yaşandı.

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28 Ekim Cumartesi gününü 29 Ekim Pazar gününe bağlayan gece 04:00’te kış saati uygulaması kapsamında saatler bir saat geri alındı. Türkiye pazar sabahına kafa karışıklığıyla uyanırken, vatandaşlar “saat kaç” sorusunun cevabı için Google'a akın etti.

SAATLER GERİ ALINDI MI?

Türkiye'de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak.

KIŞ SAATİ GEÇİŞİNDE TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.

KIŞ SAATİ NE ZAMANDAN BERİ UYGULANIYOR

Yaz ve kış saatleri uygulaması ilk olarak 1916’da Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan ve Büyük Britanya’da tanıtıldı. Bu uygulama gün ışığından yararlanma süresini artırmayı amaçladı. Ancak Weimar Cumhuriyeti döneminde zaman değişikliği olmadı, ancak İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında saatler tekrar düzenli olarak değiştirildi.

Almanya’da, yaz saati düzenlemesi 1949 yılı sona ermeden önce, 1970’lerde Federal Cumhuriyet’teki petrol krizlerinden sonra ve 1980’de enerji tasarrufu için yeniden getirildi. 1995 yılının Eylül sonunda sona erdi, daha sonra 1996’dan beri Avrupa Birliği’nin diğer tüm üye ülkelerinde olduğu gibi kullanılmaya devam ediyor.