Sahibinin haberi var dedi, sökmeye çalıştı… Tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sahibinin kendisine borcu olduğunu iddia eden şüpheli Mehmet A., marketteki oyun makinesini söküp götürmeye çalıştı. Olayla ilgili Mehmet A. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Karşıyaka’da kendine borcu olduğunu iddia ettiği kişinin dükkanına giden Mehmet A., iş yeri sahibi E.Ç.’nin haberi olduğunu söyleyerek oyun makinesini sökmeye çalıştı. İkna olmayan çalışanlar, durumu E.Ç.’ye bildirerek Mehmet A.’nın makineyi götürmesine engel oldu.

Olayın ardından çevredeki esnafların da müdahalesiyle dışarı çıkarılan Mehmet A., olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polise ifade veren E.Ç., daha önce Mehmet A. tarafından tehdit edildiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, TUTUKLANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet A. ve onu azmettirdiği öne sürülen M.O. ile C.O. gözaltına alındı. C.O.nun ifadesinde E.Ç.’nin kendisinden bayi açmak için muvafakatname istediğini ve bir miktar karşılığında anlaştıklarını ancak parasını alamadığını ve meydana gelen olayla ilgili bilgisi olmadığını söylediği belirtildi. M.O. ise ifadesinde bir gün arkadaşı Mehmet A. ile birlikteyken telefonla E.Ç.’yi arayıp para yüzünden tartıştıklarını, Mehmet A.’nın da gidip arayı bulabileceğini söylediğini belirtti. M.O., olayın azmettirici olduğu iddialarını ise yalanladı.

Mehmet A. ise ifadesinde M.O. ile arkadaş olduklarını, kendisinde E.Ç.’den alacağı olduğunu, tanıdığı varsa yardımcı olmasını istediğini söyledi. Mehmet A. üzerine atılı suçlamayı ise reddetti.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet A. tutuklanırken, diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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