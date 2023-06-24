Sahte polis çetesi yakayı ele verdi

İstanbul'da polis olduklarını söyleyerek yolda yürüyen bir kişinin 300 bin lirasını gasp eden, Avcılar'da 15 yaşındaki bir çocuğu kandırarak evde bulunan 700 bin liralık ziynet eşyasını kendilerini teslim etmesini sağlayan ve daha sonra da çalan 5 kişilik şebeke gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Ülkemizde uzun zamandır karşılaşılan telefon dolandırıcılığı bu sefer gaspçıların yöntemi oldu.

İddiaya göre, 25 Mayıs günü 17 yaşındaki S.Ö.'yü arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı.

ALTINLARI GETİR

Sahte polis “Annen ve baban hakkında hırsızlık suçudan soruşturma başlatılmış. Onların suçsuz olduğunu düşünüyoruz. Ama bunu ispatlamak için evdeki altınlara ihtiyacımız var. Bu aramadan ailene bilgi verme. Haberleri olursa onları gözaltına almak zorunda kalırız. Onları kurtarmak için evdeki altınları gizlice bize getir. Parmak izi alıp sana geri vereceğiz” dedi.

GASP ETTİLER

Evde kimsenin olmadığını belirten S.Ö. kasayı açarak içindeki altınları aldı. Daha sonra şüphelinin belirttiği Avcılar'daki buluşma adresine gitti.

S.Ö. sahte polislerle karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı. Buluşma noktasına gelen şüpheliler lise öğrencisinin yanındaki altınları zorla elinden aldılar.

AİLESİNE ANLATTI

Ailesini kurtarmak için 700 bin liralık altınla evden ayrılan S.Ö., bir süre sonra geri döndü. S.Ö. yaşadıklarını ailesine anlattı. Bunun üzerine emniyete giden aile polislerden yardım istedi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI: GASP EDİLDİ

Bu olaydan bir gün sonra Maltepe'de başka bir gasp olayı yaşandı. Kısa süre önce cezaevinden çıkan İ.Y.'nin önünü kesen 5 kişi, kendilerini polis olarak tanıttı.

Ellerinde telsiz bulunan sahte polisler, kelepçelerle İ.Y.'yi etkisiz hale getirdi. Şüpheliler İ.Y.'nin üzerinde bulunan 300 bin lira parayı alıp kaçtı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda 5 kişilik azılı gasp çetesi tespit edildi. Hamza S.(25), Baran Nb(21), Mustafa G.(23), Nevzat S.(20) ve Ferhat S.(24) isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 tabanca, 227 bin lira değerinde döviz ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler mağdurlara teşhis ettirildi. Çok sayıda suç kaydı olan şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

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