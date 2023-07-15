Şanlıurfa’da elektrik kesintilerini protesto eden 20 çiftçi gözaltına alındı

Geçtiğimiz hafta sulama enerjilerinin kesilmesini protesto ettikleri için eylem yapan ve 20 kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı bazı köylerde bu kez de köyleri günlerden bu yana karanlıkta olduğu için eylem yapan 20 vatandaş gözaltına alındı.

Ahmet KAYA

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Köylerinde uzun zamandan bu yana yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek isteyen çiftçiler, Viranşehir’de Şanlıurfa-Mardin karayolunu lastik yakarak trafiğe kapattı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, panzerlerle yolu ulaşıma kapatan vatandaşlara müdahale etti. Jandarma’nın sert müdahale ettiği eylem sonlandırılıp, yol tekrar ulaşıma açılırken, en az 20 çiftçi gözaltına alındı. Olaylarda, çok sayıda traktör ve aracın da müsadere altına alındığı bildirildi.

TANAL'DAN TEPKİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yaşananlara tepki gösterdi. Milletvekili Tanal, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

* “Şanlıurfa Viranşehir'de bugün çiftçilerin gerçekleştirdiği elektrik kesintisi protestosu nedeniyle 20'den fazla kişi gözaltına alındı. Jandarma’nın çiftçilere yönelik ölçüsüz, orantısız ve sert müdahalesini fotoğraflayan ve görüntüleri çeken kişiler dahi apar topar gözaltına alındı.

* Hukuksuz eylemde bulunmayın, vatandaş da çekmesin! Ölçüsüz ve orantısız müdahaleyi nasıl kanıtlayacak vatandaş fotoğraf ve video çekmeden? Bununla da yetinilmedi! Çiftçilerin yol kenarında bekleyen traktörlerine de el konulup götürüldü. Bugüne kadar Batı illerinde eylem yapan hangi çiftçinin traktörüne el konuldu?”

“TRAKTÖRLERLE EROİN Mİ TAŞINDI?”

Jandarma’nın çiftçinin traktörlerine el koyup götürmesinin yasal olmadığını savunan Tanal tepkisini şöyle sürdürdü:

* “Çiftçinin traktörüne el koyup götüremezsiniz! Traktörle hangi suç işlendi? Traktörle esrar mı taşındı, eroin mi taşındı? Ceza hukukumuzda eşyaya, yalnızca işlenen suçla ilişkisi varsa el konabilir. Viranşehir'de ise ortada suç olmadığı gibi, el konulan traktörlerin de olaylarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

* DEDAŞ'ı protesto eden çiftçilerin, protestoyla hiçbir ilgisi olmayan traktörlerine el konulması hiçbir kamu yararı amacını karşılamamaktadır. Araçlara, traktörlere el konulması ayrı bir suçtur. Bu talimatı kim vermişse, bu bir kanunsuz emirdir.

* Viranşehirli çiftçinin traktörüne el konulması, ülke tarihimizde bir ilktir! Bu ilki AKP iktidarı bize yaşattı! Gözaltına alınan çiftçiler derhal serbest bırakılmalıdır.”

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