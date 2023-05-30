Sarıgül: İçimde bir burukluk var

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması için çok çalıştım, çok çabaladım, ne yazık ki olmadı. Bu nedenle coşkulu bir sevinç içerisinde değilim. İçimde bir burukluk var." dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bugün TBMM'de milletvekili kayıt işlemi yaptırdıktan sonra gazetecilere seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“İÇİMDE HEM BİR BURUKLUK HEM DE HEYECAN VAR”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması için çok çalıştığını belirten Sarıgül, “Demokratik parlamenter sisteme geçiş için en uygun adayın Sayın Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ederek kendisine kayıtsız şartsız destek verdim. Sayın Kılıçdaroğlu da beni Erzincan’da görevlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması için çok çalıştım, çok çabaladım, ne yazık ki olmadı. Bu nedenle coşkulu bir sevinç içerisinde değilim. İçimde bir burukluk var. Aynı zamanda da 36 yıl sonra TBMM'de olmanın heyecanını da yaşıyorum. Ne Türkiye 36 yıl önceki Türkiye ne de ben 36 yıl önceki Sarıgül'üm. Türkiye değişti gelişti, ben de değiştim. Sinirlendiğimde yumruğumu cebime sokmayı öğrendim. Ülke meseleleri ve çözüm yolları üzerinde daha bilgi sahibiyim. Daha deneyimliyim. Bunları TBMM çalışmalarıma yansıtacağım.

Can Erzincanlılarla kurduğum gönül bağının ağırlığı ve sorumluluğunu üstümde taşıyorum. Hiçbir parti farkı gözetmeden Erzincan'ın yüzde yüzünü kucaklayacağım. Türkiye huzurlu, mutlu, bir ülke olsun diye çalışacağım.” diye konuştu.

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