Sarıgül: TDP’nin kapatılması gündemimizde yok
TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “TDP’nin kapatılması gündemimizde yoktur” dedi. Sarıgül, TDP Parti Meclisi’nin Perşembe günü toplanacağını belirterek, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yaptığımız görüşmede demokrasi mücadelesinde birlikte olmanın uygun olacağını belirtmiştir” ifadelerini kullandı.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) geleceğine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Sarıgül, “TDP'nin kapatılması gündemimizde yoktur. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yaptığımız görüşmede demokrasi mücadelesinde birlikte olmanın uygun olacağını belirtmiştir. TDP Parti Meclisi 8 Haziran 2023 Perşembe günü toplanarak konuyu görüşecektir” bilgisini paylaştı.