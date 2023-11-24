Sayıştay belgeledi! MHP’li belediye halktan alıp şirketlere peşkeş çekmiş

Sayıştay’ın belediyelere yönelik 2022 yılı raporlarında Alanya Belediyesi’ne ilişkin tespitler yer aldı. Raporda, park alanı olarak tespit edilen bazı alanların park olarak düzenlenmeyip lokanta, kafeterya, lunapark, otel eklentisi, spor tesisi gibi alanlara dönüştürülerek ticari olarak faaliyette bulunan kişi veya şirketlere kiralandığı ifade edildi.

İsmail AKIN

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Sayıştay'ın 2022 Alanya Belediyesi’ne yönelik denetimi raporunda usulsüzlük tespit edildi. Sayıştay'ın 2022 Alanya Belediyesi’ne yönelik denetim raporunda, Belediye sınırları içerisinde yer alıp imar planlarında “park” alanı olarak gözüken ancak henüz park olarak düzenlenmemiş bazı alanların kiraya verildiği görülmüştür” dendi.

Raporda ayrıca, imar planlarında kamunun ortak kullanımına ayrılmış yol, park, yeşil saha gibi alanlar, bu yerlerle ilgili altyapı çalışması halihazırda yapılmamış olsa bile, kamu kullanımından geçici süreyle bile çıkarılarak özel şahıs veya şirketlerin kullanımına verilemeyeceği vurgusu yapılarak; “Çünkü kanun koyucunun amacı, bu alanlardan tüm vatandaşların yararlanabilmesini sağlamaktır” denildi.

ŞAHIS VE ŞİRKETLERE KİRAYA VERİLMİŞ

Raporun devamında, şu ifadelere yer verildi:

“Bahsedilen kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere, imar planlarında kamunun ortak kullanımına ayrılmış yol, park, yeşil saha gibi alanlar, bu yerlerle ilgili altyapı çalışması halihazırda yapılmamış olsa bile, kamu kullanımından geçici süreyle bile çıkarılarak özel şahıs veya şirketlerin kullanımına verilemez. Çünkü kanun koyucunun amacı, bu alanlardan tüm vatandaşların yararlanabilmesini sağlamaktır.

Yapılan incelemede; imar planında park alanı olarak tespit edilen bazı alanların park olarak düzenlenmeyip lokanta, kafeterya, lunapark, otel eklentisi, spor tesisi gibi alanlara dönüştürülerek ticari olarak faaliyette bulunan şahıs veya şirketlere kiralandığı görülmüştür”