Seçil Erzan’a sadece futbolcular değil, AKP’li siyasetçi de para vermiş

Yüksek faiz getirili fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, savcılığa verdiği ifadede AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere'den de para aldığını söyledi.

Ali Selim YAMANLI

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Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde aralarında ünlü futbolcular, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera Selçuk İnan ve Emre Çolak’ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan iddianamede yer verilen ifadesinde, AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere’den yatırım yapma amacıyla para aldığını söyledi.

“NE ALDIYSAM ONU ÖDEDİM”

Yatırım yapma amacıyla AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere’den de para aldığını ve geri ödediğini ifade eden Erzan, “Nuri Köşkdere, yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerdendir. Ne aldıysam onu ödediğimi hatırlıyorum. Herhangi bir fazla ödeme yapmadım” dedi.

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