Seçim sonuçları netleşti: Adam yine kazandı!
İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi sona erdi. Gelen son sonuçlara göre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayımı devam ediyor.
AA ve ANKA sandıkların yüzde 99’nın açıldığını bildirdi. Seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yüzde 52 oy olarak seçimi kazandı.
2002 yılından bu yana girdiği tüm parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Erdoğan, 5 yıl daha Cumhurbaşkanı olarak görev yapacak.
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İlk tur (1.Tur) sonuçları, seçim 2023 oy oranları
|Aday
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|%49,52
|27.133.837
|Kemal Kılıçdaroğlu
|%44,88
|24.594.932
|Sinan Oğan
|%5,17
|2.831.208
|Muharrem İnce
|%0,43
|236.097
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