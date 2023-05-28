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Seçim sonuçları netleşti: Adam yine kazandı!

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi sona erdi. Gelen son sonuçlara göre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.

Sozcu.com.tr
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Seçim sonuçları netleşti: Adam yine kazandı!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayımı devam ediyor.

AA ve ANKA sandıkların yüzde 99’nın açıldığını bildirdi. Seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yüzde 52  oy olarak seçimi kazandı.

2002 yılından bu yana girdiği tüm parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Erdoğan, 5 yıl daha Cumhurbaşkanı olarak görev yapacak.

Seçim Sonuçları 2023

İstanbul Seçim Sonuçları 2023

Ankara Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Sonuçları 2023

Recep Tayyip Erdoğan Seçim Sonuçları 2023

İlk tur (1.Tur) sonuçları, seçim 2023 oy oranları

AdayOy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan%49,5227.133.837
Kemal Kılıçdaroğlu%44,8824.594.932
Sinan Oğan%5,172.831.208
Muharrem İnce%0,43236.097

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