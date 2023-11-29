Selçuk Mızraklı’ya hapis cezası

Diyarbakır’ın eski belediye başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

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Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya eski Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı, avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma ve saklanma şüphesi, suçun alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, Mızraklı’nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mızraklı, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti. Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme, sanık Mızraklı’nın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mızraklı’nın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan çarptırıldığı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay 3. Ceza Dairesince usulden bozulmasının ardından 15 Mart’ta yeniden yargılanmasına başlanmıştı. (AA)