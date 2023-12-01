Semih Kaya sessizliğini bozdu

Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın ifadesi ve ortaya atılan iddialar üzerine milyon dolar karda olduğu öne sürülen futbolcu Semih Kaya ve avukatı sessizliklerini bozarak açıklama yaptı. Avukatı, Semih Kaya’nın 4 milyon 100 bin dolar civarında para verip, 3 milyon 500 bin dolar civarındaki kısmını geri alabildiğini, 500 bin doları aşkın alacağı bulunduğunu savundu.

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İstanbul'da, özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi’nde aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak'ın da bulunduğu 19 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka şube müdürü Seçil Erzan soruşturmasında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu süreçte Seçil Erzan'ı tartakladığı, tehdit ettiği, parasını milyon dolar fazlasıyla geri aldığı iddia edilen futbolcu Semih Kaya da konuşma kararı aldı. Semih Kaya, avukatı Ahmet Kurutluoğlu ile Nevşin Mengü'ye açıklamalarda bulundu.

“SEMİH SUSKUN FALAN DEĞİL”

İlk olarak konuşan Avukat Ahmet Kurutluoğlu, yatırım yapan insanların Seçil Erzan'dan başlangıçta hiç şüphelenmediklerini belirterek, “Yatırımlarının verimli olacağına inandılar. Büyük bir teslimiyet içinde yatırımlarını Seçil Erzan'a verdiler” dedi. Seçil Erzan'ın mahkemedeki ifadelerinin medya ve bazı avukatlar tarafından mutlak doğru kabul edildiğini belirterek bu durumu da eleştiren Kurutluoğlu, yapacağı açıklamanın hem Semih hem de menajeri Fırat Özdemir için olduğunu söyledi. İkisinin de avukatı olduğunu belirten Kurutluoğlu, suskun kalmakla eleştirilen Semih Kaya adına mayıs ayında, yani altı ay önce savcılığa şikayette bulunduğunu belirterek, “Semih suskun falan değil, suç ihbarını, şikayetini yapmış vaziyette” diye konuştu.

SEÇİL ERZAN'A ŞİDDET UYGULAMADIĞINI SÖYLEDİ

Futbolcu Semih Kaya da “Seçim Erzan'ı dövdünüz mü” sorusuna, “Ben eşim olmadan bir yere gitmem. Hele ki bu bir hanımefendiyse eşim olmadan gitmem. Ben neden şiddet uygulayayım? Benim bir annem var, yeğenim var, yengelerim var” diye yanıt verdi. Para verip alamayınca dolandırıldığını anlayarak bu tür bir davranışta bulunup bulunmadığı sorusu üzerine de “Kesinlikle böyle bir şey yapmadım, ki bununla ilgili kanıtlarım var elimde. Suskunluğumu bozuyorum şu an, çünkü böyle bir şey yapmadığım için artık kendimi ifade etmem gerekiyor. Beni artık kadına şiddet ya da kadını tartakladı diye itham emesinler. Çünkü ben gerçekten böyle bir şey yapmadım” dedi.

SEÇİL ERZAN İLE TANIŞMALARINI ANLATTI

Banka şube müdürü Seçil Erzan ile tanışmasını anlatan Semih Kaya şunları söyledi:

“Ben 2011 yılında Galatasaray takımında oynamaya başladığımda Denizbank'ta benim hesabım açıldı. Elde ettiğim bütün kazançlar Florya şubesine yatmaya başladı. Ben oradan kendisiyle bir iletişime girdim. O dönemdeki ilişkimiz müşteri ve şube müdürü olaraktı. O dönemde böyle bir şey yoktu.”

“BANKACIYA DEĞİL BANKAYA GÜVENİYORUM”

Parasını değerlendirme konusunda futbolcuların bankacılara mı güvendiği sorusuna da yanıt veren Semih Kaya, “Ben aslında bankacıya güvenmiyorum. Ben bankaya güveniyorum. Bankacı orada belirli sözleşmelerle belirli şekilde paramın değerleneceğini söylediği için ben bankaya güveniyorum. Bankacıya güvenmiyorum ki. Benim güvendiğim kişi Seçil Erzan değil, benim güvendiğim kurum olarak o paramı yatırdığım bankadır her zaman. O kişi bana sözleşmelerle, kontratlarla paramın değerleneceğini, nemalanacağını söylüyorsa ve benim başka bir fonda olup, KKM'de olan paramı daha iyi şekilde değerlendireceğini söylüyorsa ve bunu bana sözleşmelerle kanıtlıyorsa…” yanıtını verdi.

“FATİH TERİM FONU” OLDUĞUNU SÖYLEMEMİŞ

Semih Kaya, o sürecin nasıl geliştiği sorusu üzerine, “İlk etapta 1.2 milyon euroluk miktarı ben KKM'ye koydum. Bu işlemi yaptıktan yaklaşık 15 gün sonra da Seçil Erzan kendi odasında bana, bundan daha iyi getirili bir fon olduğunu söyledi. Bunun tamamen resmi olduğunu bana belgeleriyle, dokümanlarıyla kanıtlar şekilde belge sundu. Bunun garanti olduğunu ve hiçbir riskinin bulunmadığını ve tamamen yasal şekilde uygulandığını, bankanın özel müşterilerine istisnai durumlarda yapıldığını söyledi. Böyle bir kurumun şube müdürünün size sunduğu belgelerde hiçbir şekilde bir şüpheye kapılmazsınız” dedi. Seçil Erzan'ın bu fonun adının “Fatih Terim fonu” olduğunu söyleyip söylemediği sorusuna “Kesinlikle öyle bir şey yok. Bunun bireysel benim kendi fonum olacağını söyledi” yanıtı verdi.

PARA SEÇİL ERZAN'A ODASINDA TESLİM EDİLMİŞ

Avukat Ahmet Kurutluoğlu, müvekkili Semih Kaya'nın durumuyla ilgili, “Diğerlerinin durumunu bilmiyorum. Ama Semih'in durumunda çok net bir fotoğraf var. O da şu; getirdiği, Seçil Hanıma verdiği bütün paralar, biraz istisnası vardır, çok bağlayıcı olmasın yüzde 90'ı diyeyim, kendi banka hesabından Denizbank hesabına gelmiş. Semih bu paraları şubede çekmiş. 4-5 kez şubeye geliyor, parayı nakden çekiyor, Seçil Hanım'a odasına teslim ediyor” açıklaması yaptı. Bankanın KKM sisteminden bu kadar paralar çekilince bir görevlinin bankanın sistemini uyardığı iddiasını da gündeme getirdi. Semih Kaya'nın Seçil Erzan'dan getiri olarak aldığı paraları da yine aynı bankadaki hesabına yatırdığını dile getirdi. Bu sırada Semin Kaya da söze girerek bunların dekontlarının elinde olduğunu söyledi.

DEKONTLAR SAVCILIKTA

Avukat Kurutluoğlu, Semih Kaya'nın tekrar bankaya yatırdığı paraların dekontlarını savcılığa da verdiklerini söyledi. Verilenin de alınanın da sabit olduğunu dile getirdi. Semih Kaya'nın verdiği paranın 4 milyon 100 bin dolar civarında, geri aldığının ise 3 milyon 500 küsur bin dolar civarında olduğunu aktardı. Kalan alacağının 500 bin doların üzerinde olduğunu kaydeden Kurutluoğlu, “Kendi koyduğu özkaynağı 500 küsur bin dolar eksiğiyle tahsil edebilmiş” dedi.