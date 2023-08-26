Şeyhin yatına ÖTV’siz, çiftçinin traktörüne ÖTV’li

BAE’li Şeyh Mansur’un yatı, düzenlemeden yararlanıp Bodrum’dan 700 bin litre ÖTV’siz motorin aldı. Çiftçi motorin alınca ÖTV ödüyor.

Başak KAYA

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) emiri Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan, Bodrum'da Blue adlı lüks yatına 25 tanker dolusu, 700 bin litre motorin aldı.

Türkiye'de yakıt alan ve yurt dışına çıkacağını beyan eden yabancı bandralı teknelerden ÖTV almama uygulamasından faydalanan El Nahyan, piyasa fiyatı 37 lira olan motorinden alınan 7 liralık ÖTV'yi ödemedi. Böylece yaklaşık 5 milyon lira Şeyh'in cebinde kaldı.

Cayman Adaları bayraklı 160 metrelik, 500 milyon sterlin değerindeki süper yata yapılan yakıt ikmali yarım gün sürdü. Geçen yıl Almanya'da inşa edilen ve dünyanın en büyük beşinci yatı olarak gösterilen yat, limanlara sığmadığı için Bodrum açıklarına demirledi. Yabancı bayraklı özel yatlar, Türkiye'den aldıkları motorin için yurt dışına çıkmak kaydı ile ÖTV ödemiyor ve vergisiz mazotu Türk vatandaşları ile çiftçisinden daha ucuza alıyor. Litresi 37.86 lira olan mazota ÖTV'siz 30 lira ödüyor. Resmi Gazete'de 31 Aralık 2003'te yayınlanan karara göre ÖTV'siz yakıt için yat ve teknelerin bir şirket adına kayıtlı yani ticari olması gerekiyor.

Eski CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, lüks yatlara tanınan bu hakkın üreticiye de verilmesi gerektiğini belirterek, “Yabancı bayraklı yatlar ÖTV ödemiyor. Ancak bu haktan asıl yararlanması gereken çiftçimiz ağır bir vergi yükü altında'' dedi. Yalım, SÖZCÜ'ye şunları söyledi: ‘'Başta Almanya, Hollanda olmak üzere Avrupa'da çiftçiye tarım araçları için mazot desteği veriliyor. Buna kırmızı mazot desteği diyorlar. Bizde iktidar destek değil köstek oluyor. Para kazanamadığı için her geçen gün kayıtlı çiftçi sayısı düşüyor. Bu iktidar döneminde iki Trakya büyüklüğünde alan ekilemez oldu. Ana nedeni mazotun pahalı olması.”

ÇİFTÇİ, TRAKTÖRÜNE 100 LİTRE MOTORİN ALDI, DEVLET 700 LİRALIK ÖTV'den İNDİRİM YAPMADI

Tarımsal üretimde yaşanan sorunların başında akaryakıt fiyatlarının yüksekliği yer alıyor. Çiftçiler, yurt dışına çıkan yatlara sağlanan ÖTV'siz yakıt satışından kendilerinin de faydalanmasını istiyor. Ancak iktidar, yıllardır bu talebi duymamazlıktan geliyor.

Bir haftada 3 yat depoyu fulledi

Bodrum, mega yatların yakıt ikmal merkezi oldu.

Tayvan'ın en zengin işadamı Victor Hwang'un yatı Saluzi, Meksikalı milyarder Alberto Baillères 100 metrelik Mayan Queen 4 isimli yatı da Bodrum'da yakıt aldı. Şeyh El Nahyan ile birlikte bir haftada üç lüks yat Kumbahçe Mahallesi'ndeki gemi iskelesine yanaşan tankerlerden depolarını doldurdu. 32 yıldır Bodrum'da yat işletmeciliği Barbaros Güneş, “Transit akaryakıt adı altında tüm yabancı bayraklı yatlar limanlarımızdan akaryakıt alıp yoluna devam edebiliyor. Ancak aldıkları ucuz akaryakıtı Türk sularında değil yurtdışında tüketmek zorundalar. Tüm ülke karasularında uluslararası uygulama

bu şekilde” dedi. Yaşar ANTER/SÖZCÜ