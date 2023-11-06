Soma Devlet Hastanesi’nde yangın çıktı
Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde morg bölümünde, elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklanan yangın meydana geldi.
Manisa’da Soma Devlet Hastanesi morgunda saat 11.00 civarında, hastane personeli tarafından dumanların yükseldiği fark edildi ve derhal itfaiyeye haber verildi. Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle hastalar acil bir şekilde hastane bahçesine tahliye edildi ve planlanmış ameliyatlar gerçekleştirilemedi.
1 SAAT İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ
4 katlı hastane binasının bodrum katında başlayan yangın, elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklandığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı ve 1 saat süren yoğun çabalar sonucunda yangını kontrol altına aldılar. Aynı süre zarfında içeride biriken duman da tahliye edildi. (DHA)