14 aylık Göktürk’ün böbreğinden 40 taş çıkarıldı

Konya'da 14 aylık Göktürk Satılmış'ın sağ böbreğindeki 40 adet taş, yapılan ameliyatla çıkartıldı. Operasyonu yapan Opr. Dr. Ali Sezer, "Göktürk'e sırttan bir tüple böbreğe girilme yoluyla yapılan operasyonu uyguladık. Ameliyat çok başarılı geçti. Böbrekteki taşları, tek seferde alabildik" dedi.

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Fatih Satılmış, 14 aylık oğlu Göktürk’ün ateşi çıkınca hastaneye götürdü. Tetkiklerinde bebeğin böbreğinde taş olduğu belirlendi.

Sonuçların ardından Satılmış, oğlu Göktürk’ü kapsamlı tedavi için Konya Şehir Hastanesi’ne götürdü. Çocuk Ürolojisi Bölümü’nde ameliyat edilen Göktürk’ün sağ böbreğindeki 40 taş adet çıkartıldı. Bebek de tedavisi sonrası taburcu edildi.

Oğlunu hastaneye ilk götürdüklerinde idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenildiğini belirten Fatih Satılmış, “Tetkiklerde böbreğin taş olduğu belirlendi. Taşın ebat ve sayısının çok olması üzerine Konya Şehir Hastanesi’ne getirdik. Dr. Ali Sezer hocam ameliyat esnasında kullanacağı malzemeden, risklere kadar her şeyi bize anlattı. Çift operasyon ile taşların alınacağı söylendi. Ancak çift operasyonun oğlumuzu yıpratacağı düşünülerek 4 saat süren tek operasyonla, Göktürk’ümüzün böbreğindeki tüm taşlar temizlenmiş oldu” diye konuştu.

‘TAŞLARI TEK SEFERDE ALABİLDİK’

Operasyonu yapan Opr. Dr. Ali Sezer, hasta çocukların bedenlerinin hassas olduğunu, bu nedenle minyatür cihazlar kullandığını belirterek, “Çekilen tomografiyi yeniden değerlendirdik, sağ böbreğini tamamen dolduran taşlar tespit ettik. Tomografi incelemesinde maalesef taşların sayısını net olarak tespit edemeyebiliyoruz, birbirine bitişik taşlar tek taş gibi görünebiliyor. Sonuç olarak böbreğinin içini tamamen kaplayan taşlar mevcuttu. Bilinçli ve uyumlu bir aile, çocuk ürolojisini araştırmışlar. Bize geldiler, bütün tedavi alternatiflerini beraber tartıştık ve harita çıkardık. Göktürk’e sırttan bir tüple böbreğe girilme yoluyla yapılan operasyonu uyguladık. Ameliyat çok başarılı geçti. Böbrekteki taşları, tek seferde alabildik. Ameliyattan sonraki süreçte çok sıkıntısız geçti. Hastamızı ikinci gün taburcu ettik. Şu an genel durumu oldukça iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok” dedi. (DHA)